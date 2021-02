NM Espresso: de ce Sandu nu a promulgat Strategia pentru Reformarea Justiției și cum Chișinăul va monitoriza importul alcoolului în Transnistria

16:30

Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a comentat decizia Curții Constituționale de a respinge cererea de suspendare a acțiunii decretului președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, din 11 februarie privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru. Potrivit acestuia, „decretul privind reînaintarea doamnei Gavrilița a fost suspendat, de fapt". „Punctul 5 din hotărârea Curții Constituționale […]