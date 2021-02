CEDO cere eliberarea imediată a lui Navalnîi

05:40

Nutriționiștii au spus ce se va întîmpla dacă vom mînca iaurturi în fiecare zi. Lista consecințelor a fost plasată pe site-ul Eat This, Not That! Medicul dietetician Morgyn Clair a remarcat că iaurtul ajută la pierderea în greutate, deoarece conține bacterii utile care ajută la controlul greutății și îmbunătățirea activității intestinului. Ea a adăugat, de asemenea, că iaurtul este o gustare ююю