Locuitorii din Mămăliga, discuții cu Administrația Regională de Stat pentru a fi alipiți Cernăuțiului

O firmă din Republica Moldova a obţinut recent dreptul de a exporta pește în Uniunea Europeană. Fabrica, deschisă în 2017, este filiala unei companii din România şi este dotată cu utilaje performante la standarde europene, scrie TVR Moldova. [caption id="attachment_63649" align="aligncenter" width="600"] Ship for container with working crane bridge in shipyard for Logistic Import Export background[/caption] Directorul companiei sustine că exportul de peşte este si o dorinta a basarabenilor aflați peste hotare. Vinul de acasă, mămăliga şi macroul sau scrumbia sărată nu pot fi înlocuite cu delicatesele de import. „Vin foarte mulţi care duc colete şi vin și iau cutii întregi, nu ştiu unde ei duc, înseamnă că există cerinţă", a declarat directorul executiv, Alexandru Mîță. Firma a depus actele pentru licenţa de export în septembrie 2020. Regulile sunt stricte și trebuie respectate cu stricteţe. Fabrica este deschisă din 2017, în satul Măgdăceşti, raionul Criuleni, şi este o filială a unei companii din România. „În 2017 s-a dat în exploatare această fabrică, am hotărât să facem aici o fabrică pentru a face diferenţa de gusturi, fiindcă piaţa României consumă produse mai oţet, fosta piață a Uniunii Sovietice, CSI de azi, consumă heringul, macroul sărat, somonul sărat, un cu totul alt gust", a mai spus Alexandru Mîță. Administratorii fabricii analizează cu atenţie piaţa din Uniunea Europeană. Acolo vor exporta produse după reţete speciale - macrou, peşte afumat, fructe de mare sau somon. La export, reprezentanţii companiei speră să obţină un preţ mai mare faţă de cel de pe piaţa internă. Acest lucru le va permite să acumulteze capital şi să-şi dezvolte afacerea. Republica Moldova mai exportă în Uniunea Europeană miere de albine, caviar, mere, struguri, prune sau cireşe.