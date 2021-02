video | Mai mulți americani au plătit sute de dolari pentru a vedea cum este demolată o clădire care i-a aparținut lui Trump

Un complex de clădiri care i-a aparținut lui Donald Trump a fost demolat miercuri. Proprietarii clădirilor din preajmă au vândut bilete celor care voiau să urmărească procesul. În clădirile din Atlantic City, statul New Jersey, au activat anterior un cazinou și un hotel. Acestea se numeau The Trump Plaza Hotel and Casino, fiind deschise în … Articolul video | Mai mulți americani au plătit sute de dolari pentru a vedea cum este demolată o clădire care i-a aparținut lui Trump apare prima dată în ZUGO.

