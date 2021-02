Corneliu Gurin și Adriana Bețișor vor fi audiați de Comisia „Laundromat”

16:10

Pentru prima dată în istoria de 25 de ani, conducerea Organizației Mondiale a Comerțului va fi asigurată de o femeie, în condițiile în care cursa pentru post a fost câștigată de către Ngozi Okonjo-Iweala din Nigeria, anunță CNN. Economistă experimentată, nigerianca Ngozi Okonjo-Iweala, în vârstă de 66 de ani, a fost numită luni director general