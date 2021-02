Strada Muncii, dar și alte străzi din municipiul Soroca, vor fi reparate în acest an

08:40

Cea mai friguroasă noapte din acest an se așteaptă vineri, iar astăzi vom avea temperaturi apropiate de zero grade Celsius. Vremea va fi determinată de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferică ridicată. Cerul va fi variabil, fără precipitații esențiale. În noaptea de miercuri spre joi gerul se va simți cel mai mult […] Post-ul Și astăzi vom avea temperaturi sub zero grade Celsius apare prima dată în Observatorul de Nord.