VIDEO// Maia Sandu la discuția cu cetățenii din Soroca nu a avut nici un răspuns clar pentru agenții economici

După ce Nemerenco a încercat să se dezică de pensiunea Zimbrii Ceahlaului, pasând-o fiului său, aceasta nu a rezistat și a mai comis o minciună, de data asta e vorba despre perioada in care a fost construită Pensiunea.In cadrul unui TalkShow aceasta a declara că afacerea a fost începută prin 2011, iar construcția propriu-zisă in 2013.Jurnalistul însă a demonstrat că Nemerenco minte cu nerușinare, pentru că perioada reală a construcției se suprapune cu perioada în care Nemerenco a fost consilierul Ministrului Sănătății de atunci – Vlad Voiculescu.Pozele din istoricul Google Maps demonstrează că Nemerenco Minte: 2013 – anul în care spune Ăla Nemerenco, afacerea funcționa deja de doi ani, iar construcția demarase2014 – iar nimic. Nici urmă de Zimbri și Ceahlau2016 – construcția e in toi. Faza activa, putem spune2017 – deja pasc oițele in jurul Pensiunii, iar moldovenii pasc acasă, poveștile oamenilor buni.