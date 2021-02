Start programului de instruire pentru companiile din sectorul agroalimentar

11:40

Compania aeriană israeliană El Al a declarat într-un comunicat publicat sâmbătă că tot personalul său a fost vaccinat împotriva coronavirusului. El Al este acum prima companie aeriană din lume care și-a vaccinat toți angajații, inclusiv piloții, echipajele de zbor, agenții de securitate și agenții terestre. Angajații El Al au fost...