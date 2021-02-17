PREȘEDINTELE A SEMNAT UN DECRET, PRIN CARE A APROBAT SEMNAREA ACORDULUI CU COMISIA EUROPEANĂ DE ASISTENȚĂ FINANCIARĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PANDEMICUL

Infotag, 17 februarie 2021 12:30

PREȘEDINTELE A SEMNAT UN DECRET, PRIN CARE A APROBAT SEMNAREA ACORDULUI CU COMISIA EUROPEANĂ DE ASISTENȚĂ FINANCIARĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PANDEMICUL

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