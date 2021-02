(GRAFIC) Cifrele ce demonstrează eficiența vaccinului anti-COVID în România; Cum au evoluat infectările în rândul medicilor

13:40

Africa de Sud vrea să returneze cele un milion de doze de vaccin anti-COVID-19 primite de la Serum Institute of India, a raportat marţi cotidianul The Economic Times, la o săptămână după ce ţara a declarat că va întrerupe utilizarea vaccinului dezvoltat de AstraZeneca în cadrul campaniei sale de vaccinare, informează Reuters. Serum Institute of […] Articolul Africa de Sud vrea să returneze un milion de doze de vaccin AstraZeneca apare prima dată în Cotidianul.