(video) Cel mai mare vulcan activ din Europa, Etna, a erupt din nou

Noi, la #diez, avem o echipă de oameni foarte talentați și cu o mulțime de hobby-uri și interese. Dinu Bubulici este unul dintre cei mai vechi membri ai echipei, a venit în redacție în 2015. De-a lungul timpului, am descoperit că, pe lângă fotografii, filmări și editări video, colegul nostru are și alte pasiuni. Îi place să meșteșugărească, îi plac formulele chimice, are un interes deosebit față de fizică și în special față de funcționalitatea energiei. Dinu mereu ne uimește cu experimentele pe care le face, așa că am decis să împărtășim inventivitatea lui și cu voi, dragi cititori.