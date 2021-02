Un Mustang a ars noaptea trecută în centrul capitalei

12:50

Mariana Durleșteanu, preziceri apocaliptice: „Deficitul nu va fi de 14 miliarde, ci dublu; Țara poate intra în colaps” Candidatul socialiștilor la funcția de premier, Mariana Durleșteanu, vine cu prognoze sumbre pentru Republica Moldova și spune că în mai puțin de jumătate de an țara ar putea intra în colaps financiar. „NU reprezint NICIO formațiune politică și nu am solicitat aceasta poziție. Am acceptat propunerea în contextul situației fără precedent: criza politică, pandemică și econom...