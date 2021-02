Ion Ceban nu consideră că are motive pentru a-și cere scuze de la Andrei Bolocan și Nata Albot

14:30

Plus de comoditate, rapiditate, flexibilitate, autonomie în relația clienților cu banca și inovație continuă – sunt doar câteva avantaje ale proceselor de digitalizare implementate de Moldova Agroindbank în ultima perioadă, în unison cu direcția de dezvoltare anunțată de MAIB – „we go digital”. Progresele digitale ale Moldova Agroindbank din anul 2020 au fost înalt apreciate de publicația internațională Global Banking and Finance Review, care analizează anual performanțele companiilor din întreaga lume și le premiază în cadrul unui riguros concurs cu participarea unui juriu de experți.