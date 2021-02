Moderna reduce numărul dozelor de vaccin livrate UE în februarie

10:00

Cercetătorii de la British Antarctic Survey (BAS) au descoperit „creaturi stranii" sub un strat de gheaţă cu grosimea de 900 de metri în Antarctica, potrivit unui studiu publicat luni în revista Frontiers in Marine Science, informează DPA. Forând prin banchiza Filchner-Ronne, cercetătorii au descoperit în mod accidental o serie de animale asemănătoare bureţilor marini şi, […]