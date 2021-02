Alergiile de iarnă: cine e vulnerabil la ele, cum apar și cum să le eviți

17:40

„Maternitatea este înscrisă în codul genetic”, ne-am obișnuit să auzim și să considerăm noi. Cu toate acestea, astăzi tot mai multe femei decid să nu devină mame, invocând un șir de argumente. Cum explică psihologii acest fenomen? De unde vine dorința femeii de a avea copii? Până în anii ’60 ai secolului trecut nicio femeie nu era întrebată, dacă își dorește sau nu copii. Acest lucru era indiscutabil și absolut firesc. Fără îndoială, timpurile s-au schimbat, iar lucrurile au evoluat. Astfel, procrearea copiilor este astăzi un lucru programat și absolut conștient. Tot mai multe femei decid să nu își schimbe imaginea din cauza sarcinii și să dea prioritate carierei, astfel încât sarcina și nașterea să nu îi întoarcă din calea pe care și-au conturat-o deja. „A dori copii înseamnă a dori să fii mamă și dorința de creare, de afiliere, de urmare a unui drum și realizarea unui ideal în viață. Fiecare femeie poate să povestească despre calea spre și prin maternitate, iar fiecare istorie va fi unică în felul său. Pentru unele, maternitatea este finalul unei întregi lupte. Pentru altele, un mare salt spre o aventură, însă, în comun acestea au o mare dorință de a transmite ceva urmașilor”, a declarat Johanna Rozenblum, psiholog clinician, pentru revista franceză e-sante.fr. Pe altă parte dorința de a avea un copil poate fi dictată de setea de nemurire pe care fiecare dintre noi o are. Știm că vom muri, iar copiii aduc cu sine viitorul. Cu toate acestea, în prezent tot mai puține femei (și bărbați) împărtășesc acest sentiment. Pentru unele dintre ele maternitatea înseamnă o sursă prea mare de anxietate. De ce unele femei nu își doresc să aibă copii? „A deveni mamă înseamnă a-ți pierde echilibrul. Dacă acesta este precar sau, invers, prea rigid, apariția copilului te-ar putea deranja prea mult, expunându-l pe cel mic pericolului”, a explicat Johanna Rozenblum. Potrivit psihologului, unele femei își găsesc fericirea în viața socială și profesională activă și intensă, iar ideea de a avea un copil le oprește din avântul de a-și face cariera la care visează. Pentru altele a avea o familie înseamnă frica de a repeta atmosfera toxică din casa părintească sau lipsa unui sau a ambilor părinți. Într-un final, maternitatea înseamnă o schimbare a convingerilor, înseamnă să pierzi și să înveți împreună cu copilul tău, să îți adresezi permanent întrebări și să evoluezi alături de el, explică Rozenblum. În mod clar, copiii sunt o sursă imensă de fericire, dar maternitatea nu este niciodată nesemnificativă din punct de vedere psihic. Testimonialele femeilor care au decis să nu aibă copii Christine, 42 de ani, manager de import în sectorul cosmetologic, într-o relație de 5 ani: „Oamenii au o nevoie „viscerală” de a ști de ce nu am copii”. „Mereu mi-am privilegiat cariera și dezvoltarea personală. Serviciul meu m-a făcut să călătoresc foarte mult, astfel încât nu îmi imaginez să întâlnesc copiii mei în asemenea condiții. Îmi văd prietenii asumându-și o mare responsabilitate odată cu decizia de a deveni părinți, ceea ce mă face să cred că urmez calea corectă. Am trecut deja de pragul de 40 de ani, astfel, nu mai iau în considerare posibilitatea de a avea un copil. Oamenii pur și simplu nu doresc să mă asculte și să înțeleagă că nu îmi doresc să am copii. Am construit această viață pentru mine și o voi trăi astfel, deoarece în ea nu există loc pentru copii. Nu este nimic criminal în această decizie. Sunt fericită pentru viața pe care o am, deoarece cred în cel mai prețios lucru: de a avea libertatea de a face orice îmi doresc și de a merge oriunde. Sunt norocoasă să am alături un partener care îmi împărtășește viziunile și nu îmi imaginez să fiu mai fericită și împlinită decât sunt astăzi.” Emilie, 41 ani, consultant, într-o relație liberă: „Atunci când eram întrebată care este cel mai mare coșmar al meu, răspundeam – să devin mamă” „Nu mi-am dorit niciodată să am copii. Această dorință, probabil la nivel instinctiv, m-a determinat să nu devin mamă niciodată. Am fost căsătorită cu un bărbat care își dorea să avem copii. Eu însă nu am putut împărtăși cu el aceeași dorință. Înțeleg foarte bine că maternitatea nu este pentru mine și nu mă văd dând naștere unui copil în această lume ciudată, în care există constanta goană după „o educație mai bună”. Nu cred că un copil mă va ajuta să nu fiu singură la bătrânețe. Copiii altora mă deranjează, așa că mai bine nu mă aventurez. Astăzi nu am nici un regret. Îmi iubesc viața și nu invidiez deloc viața prietenelor mele care au copii – nici cea de acum, nici cea din viitor.” Rezultatele unui studiu american fără precedent Un studiu american care a durat 33 de ani și a cuprins femeile care nu au avut niciodată copii a fost publicat în iunie 2019 în jurnalul academic „Social Forces”. Acesta a fost realizat de sociologii Anna Rybinska și Philip Morgan de la Universitatea din Carolina de Nord din Chapel Hill, SUA, implicând 4500 de femei care au fost născute între anii 1957 și 1965 în SUA. Pe parcursul anilor fertili, femeile incluse în studiu au fost întrebate de 19 ori dacă își doresc copii sau dacă își mai doresc unul (în cazul în care născuseră). Pentru ultima dată acestea au fost intervievate la vârsta cuprinsă între 47 și 56 de ani, perioadă în care 14% dintre femei nu au avut niciodată copii. Sociologii au încercat, de asemenea, să înțeleagă care au fost motivele din care femeile nu au ajuns să aibă copii. Iată ce au descoperit aceștia: - Din 611 femei care nu au devenit niciodată mame, 51% nu au fost decise din start. Ulterior, la vârsta de 20-30 de ani acestea au luat decizia finală – să nu aibă copii. - 46% dintre femei au amânat procrearea, astfel încât într-un final nu au mai devenit mame. - 2% dintre femei au știut dintotdeauna, de la cea mai fragedă vârstă, că nu vor să aibă copii. - 0,5% dintre femei au așteptat mereu să devină mame, dar nu au izbutit. Pe parcursul întregului studiu acestea au menționat că așteaptă să devină mame, dar într-un final această dorință nu s-a realizat. În cazul femeilor care au devenit mame, sociologii au descoperit trei tipuri de comportament: - Dintre cele 3.862 femei care au devenit mame, 18,3% dintre ele au făcut-o la o vârstă fragedă; - 14% dintre femei au fost indecise la început, dar au devenit mame într-un final. - 67,6% dintre femei au amânat maternitatea, dar au reușit să nască cel puțin un copil. Astfel, de la o vârstă fragedă femeile fac presupuneri despre modul în care le va trece viața și dacă ele își doresc să devină mame. Apoi, viața își parcurge calea și anumite obstacole își pot face apariția. Scopurile și viziunile femeilor se pot schimba, însă amânarea maternității durează cu mult mai mult decât la mamele sau bunicile noastre. Cu toate acestea, potrivit studiilor, femeile care enunță că nu își doresc copii nu vor deveni mame cu o probabilitate cu mult mai mare, decât femeile care doresc să o facă, dar nu reușesc. Acestea înțeleg despre ce vorbesc, chiar dacă sunt la o vârstă foarte fragedă.