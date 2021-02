Simona Halep învinsă de Serena Williams cu 3 – 6, 3 – 6 în sferturile Australian Open 2021. Simona părăsește competiția

13:40

Descoperire surprinzătoare într-unul dintre cele mai neprietenoase medii din lume: animale staționare – un fel de bureți – au fost găsite sub calota glaciară de la Polul Sud. Cercetătorii au folosit sonde ca să sape la o adâncime de aproape un kilometru, acolo unde soarele nu ajunge niciodată, iar temperaturile sunt mereu sub pragul înghețului. [...]