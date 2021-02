În ultimele 24 de ore peste 11 mii de persoane au traversat frontiera

08:50

Donald Glover şi Phoebe Waller-Bridge vor fi protagoniști în serialul „Mr. and Mrs. Smith” Actorii Donald Glover şi Phoebe Waller-Bridge vor fi protagoniştii serialului „Mr. and Mrs. Smith”, spinoff al lungmetrajului omonim din 2005 în care au jucat Brad Pitt şi Angelina Jolie. Serialul va fi realizat de New Regency şi Amazon Prime Video şi este programat să fi lansat în 2022. Glover, cunoscut din „The Martian” şi „Guava Island”, şi Waller-Bridge, cunoscută pentru „Fleabag”, premiat cu şase prem...