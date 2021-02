În timp ce Maia Sandu și PAS au doar preocupări politice, Pfizer și Moderna nici nu vor să audă de Moldova

14:30

Miliardarul Elon Musk este cea mai bogată persoană din lume. În calitate de CEO al companiilor SpaceX, Tesla și firmei de neurotehnologie Neuralink, precum și de fondator al The Boring Company, care construiește tuneluri, Musk are multe de gestionat în fiecare zi. „Lucrez mult”, i-a spus Musk lui Joe Rogan în timpul celui mai recent [...] Articolul Câte ore doarme Elon Musk pe noapte: Am încercat mai puțin, dar apoi scade productivitatea apare prima dată în Telegraph Moldova.