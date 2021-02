Ce a realizat Republica Moldova în domeniul securității cibernetice

15:30

Activitatea de bază a actriţei Valeria Lungu e creator de conţinut. Ba mai mult – are un SRL în România şi plăteşte taxe şi impozite la stat, informează CURENTUL. „Da, am SRL, în România” – a spus Valeria. Vloggeriţa pe reţele de socializare are contracte de colaborare, iar veniturile sale lunare pot fi ori chiar […]