Companie din România cu sediul în R. Moldova, liber la exportul de pește în UE

14:40

Paul Kingsnorth, unul din cei mai importanți scriitori englezi în viață, s-a botezat ortodox la mănăstirea românească din Shannonbridge, Irlanda. L-a botezat duhovnicul său, Părintele Tudor Ghiță, parohul comunității românești din Galway, scrie Basilica.ro. „Prima dată m-am întâlnit cu Ortodoxia cu patru ani în urmă, când am pășit într-o bisericuță bucureșteană. Experiența a fost atât de puternică, încât m-a marcat pentru totdeauna. Desigur, nu-mi puteam da seama că avea să mă conducă într-o călătorie la capătul căreia voi deveni membru al Bisericii Ortodoxe Române", a declarat Paul Kingsnorth pentru sursa citată. Evenimentul a avut loc chiar de Bobotează. „Am ieșit din apă foarte înfrigurat, dar plin de bucurie și pace. Și cu sentimentul tot mai puternic că am ajuns acolo unde îmi era locul. Primirea mea în Biserica Ortodoxă Română este un mare privilegiu. Și comunitatea [românească] de aici, din Irlanda, m-a primit ca o familie", a mărturisit scriitorul. Părintele Tudor Ghiță a povestit că nu a încercat nicio clipă să-l convertească pe Paul Kingsnorth. Dar cei doi s-au întâlnit adesea la mănăstire și au stat mult de vorbă. „Era hotărât să vină în Ortodoxie, dar eu l-am sfătuit să-și tempereze entuziasmul și să nu se aștepte să vadă îngerii zburând prin biserică", povestește parohul din Galway. Acesta a vrut să-l facă să înțeleagă că a fi creștin este o muncă permanentă, iar bucuria este una de natură spirituală. „Este un fiu duhovnicesc foarte ascultător", a mai spus duhovnicul scriitorului. „Ține post, citește rugăciunile pe care i le recomand, face mătănii." Deși a avut multe căutări spirituale, Paul Kingsnorth nu a fost niciodată botezat în altă denominație creștină. Căutările sale spirituale anterioare l-au dus mai degrabă către religiile orientale și neopăgânism. „În 2020, în timp ce lumea era întoarsă pe dos, și eu m-am simțit la fel. În mod neașteptat, inițial împotriva voinței mele, m-am trezit împins cu determinare către creștinism", a povestit el. „Am început anul ca un neopăgân a cărui inimă tânjea cu un dor neclar și l-am terminat practicând creștinismul." De atunci spune el, „tânjirea a dispărut, fiind înlocuită de ceea ce s-a dovedit a fi chiar sfârșitul căutărilor mele. În ianuarie am fost botezat creștin ortodox. Nu știu unde mă va duce în continuare această cărare, dar măcar acum, în cele din urmă, știu cum să merg pe ea". Paul Kingsnorth are 49 de ani trăiește de câțiva ani într-o zonă rurală din Galway, Irlanda, unde are o fermă de familie, pe care o lucrează prin metode tradiționale, inclusiv cosit manual, ca țăranii români de pe vremuri. Este autorul unor cărți vizionare de ficțiune și a unor eseuri pe teme de conservarea mediului. Între 2009 și 2017, a înființat proiectul de activism ecologist Dark Mountain. Dar nu a fost niciodată un materialist marxist, ca alți membri ai mișcării ecologiste. „Nu am crezut niciodată în materialismul științific. Am fost marcat din copilărie de impresia că lumea este mai mult decât vede modernitatea în ea, iar pe fondul acestor convingeri am devenit activist de mediu", a mărturisit el. Scriitorul conservator Rod Dreher îl caracterizează drept „unul dintre cei mai talentați și vizionari scriitori ai timpului nostru". Jurnalistul Aris Roussinos spune că este un autor „profund religios" și „cel mai mare scriitor englez în viață"