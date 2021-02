Accident grav la Telenești. Un tânăr de 27 de ani a murit (FOTO)

18:00

Doi băieți de 13 ani și 4 ani, dar și bunelul acestora, un bărbat în vârstă de 61 de ani s-au prăbușit sub gheața subțire a unui lac din apropierea localității Misovca raionul Ialoveni, după ce au ieșit la săniuș pe lac. Potrivit oamenilor legii, totul s-a întâmplat în dimineața de 14 februarie. Salvatorii au […] The post Un bărbat și nepotul său s-au înecat într-un iaz din Ialoveni appeared first on NewsMaker.