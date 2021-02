S-au redeschis școlile și universitățile. „Parcă mi-a revenit și setea de viață!”

23:20

Recent, preşedinţii Republicii Moldova și Ucrainei şi-au exprimat îngrijorarea în raport cu situaţia râului Nistru, inclusiv problema legată de complexul hidroenergetic nistrean. Maia Sandu a anunțat că a propus în vizita efectuată la Kiev ca Uniunea Europeană să facă o evaluare legată de intenția Ucrainei de a construi hidrocentrale pe Nistru și impactul acestora asupra mediului și a calității apei. Anatolie Prohnițchi, vicepreședintele Partidului Verde Ecologist din Moldova, critică funcționarii de stat responsabili de negocierile purtate cu reprezentanții Companiei de Stat de Hidrogenerare „Ukrhydroenerho”, dar se arată optimist că UE va fi un bun mediator între cele două state vecine.Europa Liberă: Autoritățile R. Moldova spun că atât Chișinăul, cât și Kievul ar trebui să continue dialogul bilateral, pentru a asigura protecția și utilizarea durabil a râului Nistru, pentru ca apele lui să poată servi atât generațiile de azi, cât și generațiile următoare. Cum înțelegeți Dvs. disputa, care a început demult, și autoritățile moldovene se arată îngrijorate în raport cu problema ce ține de complexul hidroenergetic nistrean?Anatolie Prohnițchi: „Problema este mai complicată și nu e suficientă numai o vizită a dnei Maia Sandu sau a altui demnitar din R. Moldova, pentru a soluționa această problemă și a evita pericolul care o paște pe R. Moldova, referitor la râul Nistru. În primul rând, sunt și intențiile Ukrhydroenergo de a construi cele șase hidrocentrale în partea de sus a râului Nistru, dar mai este și altă problemă, că R. Moldova, la Naslavcea, avem un baraj construit încă pe timpul puterii sovietice, care era preconizat să regleze nivelul apei în lacul de liniștire, mai sus. De ce lac de liniștire? Pentru că partea ucraineană are o hidrocentrală unică, să zicem așa, care nu lucrează clasic, că este lacul de acumulare și se revarsă apă și se produce energie electrică, nu. Ei pompează apa din râul Nistru, pe un podiș, într-un lac de acumulare. Apa aceasta o pompează pe timp de noapte, când este consumul minim de energie electrică, și în perioada zile se revarsă acest volum mare de apă prin turbine și produce energie electrică.Acest lac de liniștire este prevăzut ca, după ce apa trece prin turbinele acestea, apa să se liniștească, pentru că se fac schimbări în apă, nu că se tulbură, dar și conținutul ei, ca produs, se schimbă, de aceea trebuie să se liniștească. Și anume barajul acesta a fost construit cu așa intenție, ca să fie lacul acesta de liniștire a apei și ulterior să se reverse. Însă pe când era prim-ministru dl Filat, dl Filat împreună cu dna Iulia Timoșenko au semnat un acord, care a fost ținut secret, cu toate că asta este securitatea statului, ca barajul acesta să fie integral cedat, cu toate că era 50/50, Moldova – Ucraina, plus încă aproape 20 ha să fie cedate de R. Moldova Ucrainei. Pentru ce? Ca să fie mărit lacul acesta de presupusă liniștire. Însă vor acuma să acumuleze mai multă apă, ca să mai monteze încă vreo două-trei turbine la cele trei existente deja, care de pe podiș se revarsă prin sistemul acesta și produce energie electrică. Așa că problema este mult mai gravă și poate că un pericol mai mare prezintă acest baraj care a fost cedat, pur și simplu, ucrainenilor. Și nu că, pur și simplu, au fost cred că interese, că, mă rog, așa se făcea atunci, cred eu.”Europa Liberă: Actualmente, voci din mediul experților avansează ideea că în partea superioară a fluviului Nistru ar fi două potențiale pericole majore – mai întâi, se referă la extinderea nodului hidroenergetic de la Novodnestrovsk, dar și la intenția Ucrainei de a construi noi hidrocentrale pe Nistrul superior. În această dispută moldo-ucraineană s-a atras și Uniunea Europeană (UE), credeți că lucrurile vor deveni mai clare? Anatolie Prohnițchi: „N-aș zice că s-a atras atenția foarte tare de către guvernările R. Moldova, mai mult au făcut-o ONG-urile de mediu, societatea civilă.”Europa Liberă: Au bătut alarma, clopotele?Anatolie Prohnițchi: „Corect. Și Partidul Verde Ecologist, prin intermediul colegilor noștri din Partidul Verde European, Parlamentul European, unde am depus și scrisori, și intenții, și în 2017, la Congresul Global al Verzilor, a fost semnat de către 16 țări un demers către prim-ministrul Ucrainei și al Moldovei, ca să nu fie construite aceste hidrocentrale, pentru că este un proiect economic. Pe dânșii puțin îi interesează. Banii! Pentru că în construcția acestor hidrocentrale se prevăd sume uriașe pentru a le construi și, ulterior, a le exploata. E interesul banilor, mai mult nu-i interesează nimic.”Europa Liberă: Dar după vizita pe care a efectuat-o Maia Sandu la Kiev, ea a spus că solicită UE să facă evaluarea impactului de mediu și a convenit asupra necesității imediate a reluării activității grupurilor de lucru din cadrul ambelor guverne.Anatolie Prohnițchi: „Salutăm orice eforturi, noi, ecologiștii, la soluționarea acestei probleme și neadmiterea ca râul Nistru să se transforme într-o mlaștină, pentru R. Moldova. De un an de zile s-au inițiat aceste negocieri, inclusiv cu structurile europene, ca să se facă acest studiu. Însă aceasta nu este suficient, negociatorii R. Moldova cu grupurile de lucru, care sunt pe bazinul Nistru și sunt și conform acordului semnat la Roma, ratificat în 2017 de către Ucraina, dar asta e alt subiect. Să nu jignesc pe nimeni, dar sunt puțini profesioniști, pentru că atunci când se duc și negociază, ei nu apără interesul R. Moldova. Oare nu este nivelul acela ca să fie niște negocieri dure? Pentru că mulți nu înțeleg că, dacă noi pierdem influența asupra râului Nistru, ca R. Moldova să aibă parte de fluxul de apă care este acolo, asta se aseamănă cu furtul miliardului, cânt, parcă toți zâmbeau, la început, dar pe urmă au început să simtă. Șa va fi și cu râul Nistru. Și eu zic de negociatorii din ambele părți. Ucraina este mult mai pregătită. Și eu, personal, la Novodnestrovsk, când am insistat să particip la acea întâlnire pe care a organizat-o Ukrhydroenergo cu ONG-urile de mediu și eu, ca partid politic, am insistat să participăm acolo – am văzut reprezentantul R. Moldova care a declarat: eu am venit aici, la această ședință, dar mi-au spus cu două zile în urmă. Și a zis ceva, așa, nu s-a văzut poziția statului R. Moldova, cu argumente! Și aici încă mai este că R. Moldova are tot dreptul, semnând Acordul de asociere cu UE, Ucraina tot are asemenea acord...”Europa Liberă: Și ambele state s-au angajat să respecte o serie de norme și reguli, inclusiv în ce privește protecția mediului și a resurselor de apă, se pare. Anatolie Prohnițchi: „Corect. Mai mult...”Europa Liberă: Dar din mediul experților tot se auzeau voci care spuneau că Ucraina încalcă normele europene de mediu.Anatolie Prohnițchi: „Foarte corect! Și eu la aceasta vreau să ajung, pentru că multe lupte, războaie, conflicte pornesc de la sursele de existență. Inclusiv sursele de apă. În toată lumea avem aceste lupte, războaie, conflicte, care la bază au anume sursele de apă, așa că și viitoarele conflicte de pe globul pământesc, care vor fi, vor fi legate de sursele de existență, sursele energetice. Și eu de ce zic de acordul de asociere cu UE, pe care și Ucraina îl are? R. Moldova, statul, guvernarea, nu contează culoarea ei, este obligată, în primul rând, să se adreseze instituțiilor europene. În al doilea, să înainteze cerințe în instanțele instituțiilor europene, dacă Ucraina nu respectă aceste prevederi. Și Ucraina, într-adevăr, ei își apără interesele lor.”Europa Liberă: Și UE, ca mediator, ar putea să împace ambele părți și să țină cont de interesele ambelor state?Anatolie Prohnițchi: „Corect, ar putea, dar dacă R. Moldova nu apelează și tace, și nu este activă, combativă.”Europa Liberă: Păi, cum? Că R. Moldova a insistat ca UE să se implice.Anatolie Prohnițchi: „Așa se percepe din informația generală. Da, poți să declari uite, eu vreau, dar trebuie să depui un document, o adresare, o cerere, o cerere de chemare în judecată.”Europa Liberă: Ar trebui să renunțe Ucraina la construcția acestor hidrocentrale pe Nistru?Anatolie Prohnițchi: „Noi suntem siguri și o să depunem toate eforturile, o să luptăm și, împreună, o să acordăm suport și guvernării,indiferent de cine e, cum e, pentru soluționarea acestei probleme. În primul rând, comisiile trebuie să lucreze și să acționeze profesionist, inclusiv din partea R. Moldova. trebuie să fie adresări, în scris, concrete, în toate instituțiile europene.”Europa Liberă: Ce să includă aceste adresări?Anatolie Prohnițchi: „Ca să nu admită construcția acestor șase hidrocentrale și plus lacul acesta de acumulare. Trebuie să se clarifice R. Moldova cu Ucraina, să vadă ce a semnat, ce n-a semnat, ce se prevede, ce se poate de întors. Se poate de întors, spun specialiștii. Și numai în condițiile acestea noi putem să avem un rezultat, ca, într-adevăr, râul acesta să fie pentru ambele țări.”Europa Liberă: Apele acestui fluviu, Nistru, asigură viața, așa cum se spunea, a peste șapte milioane de oameni, care locuiesc în bazinul acestui râu.Anatolie Prohnițchi: „Corect. ”Europa Liberă: Și nu se ia în calcul doar populația R. Moldova, dar și o parte din populația Ucrainei.Anatolie Prohnițchi: „Foarte corect. Și poate să depășească această cifră. De ce? Pentru că bazinul râului nu e numai unde e marginea apei, dar încă zeci de km în stânga și în dreapta, pentru că e alt mediu, e altă temperatură.”Europa Liberă: Kievul ar putea să se supere pe R. Moldova?Anatolie Prohnițchi: „Și ce dacă se va supăra?”Europa Liberă: Nu, dar ar fi prilej să se supere?Anatolie Prohnițchi: „Nu cred. Astea-s interesele legitime ale R. Moldova, ca, de la egal la egal, să ne folosim, să administrăm aceste resurse. Cineva poate se va supăra, că nu va face atâția bani, dar asta nu e o problemă și eu cred că partea ucraineană, dacă R. Moldova va fi mai profesionistă în a-și apăra drepturile, R. Moldova ar avea numai de câștigat, în primul rând respect. Noi trebuie să fim profesioniști în negocieri și în solicitări, pentru că e un proces continuu. Încă o dată: este Ukrhydroenergo, acesta e un monstru financiar, care, mă rog, construiesc, fac bani. Eu am fost și în partea de sus, în Kameneț-Podolsk, în Hotin, am fost la întâlnirile astea împreună cu verzii din Ucraina, unde societatea civilă, liderii regionali și populația sunt contra construcției acestor șase hidrocentrale. Acolo e alt subiect. Dacă se fac niște baraje acolo, malurile sunt din piatră de calcar, multă apă se pierde, se schimbă natura cu totul, și ei nu-și doresc asta, cetățenii împreună cu administrația locală. Guvernarea R. Moldova trebuie să folosească aceste instrumente.”Europa Liberă: În altă ordine de idei, să vă întreb ce punct de vedere împărtășiți Dvs. referitor la ceea ce se întâmplă în parlament? Unii zic că doar declanșarea alegerilor parlamentare anticipate ar putea să aducă deznodământul crizei politice, alții, din contră, spun că doar investirea unui nou cabinet de miniștri ar putea să asigura buna desfășurare a unui eventual scrutin parlamentar anticipat. Anatolie Prohnițchi: „Trebuie să ne bazăm pe legislația R. Moldova. Conform legislației, se cunosc condițiile de alegeri parlamentare anticipate. Dacă se întrunesc condițiile, se petrec, dacă nu, țipă cât vrei, că nu poți să încalci prevederile Constituției.”Europa Liberă: Dar Dvs. sunteți adeptul cărui scenariu?Anatolie Prohnițchi: „Desigur că parlamentul necesită să fie resetat, pentru că foarte mulți deputați au pierdut încrederea societății și, cu părere de rău, mecanismul ăsta de revocare e foarte greu. Și desigur că cetățenii R. Moldova nu s-au așteptat, votând o formațiune sau alta, ca parlamentarii să se comporte așa. Pentru că, iarăși, ne declarăm că suntem europeni, că vrem să fim europeni, că vrem norme europene. Oameni buni, trebuie toți să înțeleagă, toate partidele politice: s-a terminat cu 99% a unui partid. În Europa, marea majoritate se formează din mai multe formațiuni și la negocieri. N-are nimeni majoritatea.”Europa Liberă: Asta s-a spus și despre R. Moldova, că e sortită să fie guvernată de coaliții.Anatolie Prohnițchi: „Corect.”Europa Liberă: Dar majoritățile astea parlamentare, vedeți că atât de greu se formalizează.Anatolie Prohnițchi: „Pentru că sunt interesele înguste de partid și vorbim și de calitatea deputaților care sunt și acum în parlament, pentru că mulți, cum au zis, au pretenții față de comportamentul lor, de traseism. Noi trebuie să ne învățăm, și partidele politice, să conlucrăm împreună în interesul statului, al cetățenilor R. Moldova, nu a interesului îngust de partid. Și tot istoria R. Moldova a demonstrat-o, că au fost formațiuni cu 70 de deputați și azi nu au niciun reprezentant, au fost și mai mici, și mai mari, să nu le dăm numele.”Europa Liberă: Cum vedeți Dvs. finalitatea acestei situații destul de dificile din legislativul de la Chișinău ?Anatolie Prohnițchi: „Problematică. Alegerile parlamentare anticipate? Nu știu cum, pe baza legislației, să ajungă la așa o variantă.”Europa Liberă: Adică, mai degrabă, socotiți că va fi învestit un nou executiv? Anatolie Prohnițchi: „Posibil să mai fie, am înțeles că se duc discuții între diferite formațiuni, care vrea să fie deja prim-ministru, fiind proeuropean, cu susținerea socialiștilor, Șor și ceilalți; care zic că nu e posibil... sunt multe variante, dar, mă rog, ei decid, ei sunt parlamentari, pe noi nu ne întreabă.”Europa Liberă: În evoluție, se va adânci criza politică sau va fi atenuată?Anatolie Prohnițchi: „Eu cred că se va adânci, pentru că chiar și comportamentul unor lideri din statul nostru, a unor lideri de partide, când a pierdut alegerile, fie într-o funcție sau alta, crede că e o tragedie și trebuie să dea vina pe contracandidatul care a câștigat și pe adversar. Nu e normal. Ai pierdut? Din doi – unul câștigă! E clar ca bună ziua! Data viitoare pregătește-te pregătește-te mai bine, încearcă-ți norocul și poartă-te civilizat! Ceea ce nu vedem în R. Moldova.”Europa Liberă: dar această confruntare între Igor dodon și Maia Sandu devine din ce în ce mai tensionată. Anatolie Prohnițchi: „Mai tensionată și nu prea e frumos, să zicem așa.”Europa Liberă: Și ce trebuie să înțeleagă cetățeanul?Anatolie Prohnițchi: „Ce-a ales, aceea și să înțeleagă. Eu nu agreez și nu respect comportamentul lui Igor Dodon, nu. Tu ai pierdut, este alt președinte, fii sănătos, ce-i pui tu în cap toate păcatele, știind atribuțiile președintelui. Dorești binele cetățeanului? Comportă-te așa ca lui să-i fie bine! Dacă-ți dorești alegeri anticipate, sunt mecanisme, trebuie să contribui la realizarea acestor mecanisme, dar nu declari una, și apoi faci alta.”Europa Liberă: La aproape 30 de ani de la proclamarea independenței R. Moldova, cetățenii spun că partidele continuă să dezbine societatea, această scindare a societății trage înapoi statul?Anatolie Prohnițchi: „Eu pun altfel întrebarea: 99% din populația R. Moldova, poate ceva mai puțin, se socot gospodari: eu îs gospodar! Unul are mai mult – bani, case, capital; alții – mai puțin. Da, cică, eu îs gospodar la mine acasă! Da, oameni buni, dacă suntem gospodari, de ce votăm așa?!”Europa Liberă: Păi, dacă sunt 50 de partide, cetățeanu-i pus și el în fața unei dileme. Anatolie Prohnițchi: „Nu este pus în fața unei dileme. Pur și simplu, nu poți să votezi niște formațiuni care au fost implicați în furtul miliardului! Sau îți dă 100 de lei! Omule, da tu te vinzi! Te-ai vândut o dată – ce mai vrei?! Dacă trebuie noi, cetățenii, votanții, să avem o poziție care să fie în interesul statului și să votăm statului formațiunile politice care merită.”Europa Liberă: E nevoie de o cultură politică.Anatolie Prohnițchi: „Da, dar trebuie s-o începem de jos. Sunt multe partide, și asta e tot o pistă greșită, știți câte partide politice sunt în Statele Unite?”Europa Liberă: Da, dar două se confruntă: Partidul Democrat și Partidul Republican.Anatolie Prohnițchi: „Și tot așa e și în multe alte state, nu e o problemă să fie multe partide. Tu ia și te ancorează la ceva fii consecvent și vezi ce îți oferă ție, ce candidați la deputați. Ceea ce ai votat – aceea ai! Și ulterior tot așa va fi!”