Un copil de 12 ani l-a împușcat mortal pe hoțul care a intrat noaptea în casa bunicii sale

Bill Gates consideră că pandemia este mult mai ușor de rezolvat decât criza climatică Rezolvarea problemelor climatice ar fi “cel mai uimitor lucru pe care l-a făcut vreodată omenirea”, spune miliardarul fondator al Microsoft. Noua carte a lui Bill Gates, numită How to Avoid a Climate Disaster, este un ghid pentru abordarea încălzirii globale. „Nu am făcut niciodată o tranziție așa cum ar trebui să facem în următorii 30 de ani. Nu există niciun precedent pentru acest lucru”, spune Gates. 51 de m...