Zece mașini, sparte într-o singură noapte în capitală: Precizările poliției (FOTO)

Descoperire macabră la Soroca. O bătrână de 93 de ani a fost găsită strangulată în scara unui bloc. Cadavrul victimei, fără semne de moarte violentă, a fost găsit strangulat în scara unui bloc de locuințe, de pe strada Dimitrie Cantemir din municipiul Soroca. Totodată, în cadrul cercetării la fața locului, pe corpul femeii nu au […]