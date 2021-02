Clasa politică în așteptarea verdictului de la Curtea Constituțională

16:50

Un fost ziarist rus acuzat de trădare spune că anchetatorii încă nu i-au adus la cunoștință de ce se face exact vinovat, la șase luni de la arestarea sa, relatează Reuters.Ivan Safronov, de 30 de ani, scria despre subiecte militare înainte de a începe să lucreze pentru agenția spațială a Rusiei, în mai anul trecut.El a fost arestat în luna iulie, și de atunci e ținut în în închisoare sub acuzația că ar fi divulgat secrete militare republicii cehe. Safronov, care riscă 20 de ani de închisoare, respinge acuzația.„Mi-au spus că am comis o crimă în 2017, fără însă să explice ce am făcut exact, mi-au zis doar să-mi aduc aminte. Încerc de mai multe luni să-mi dau seama ce crimă am comis exact, fără să reușesc”, a spus ziarisul într-un interviu pentru publicat luni în „Komersant”, ziarul la care a lucrat.Kremlinul a refuzat să comenteze afirmațiile lui Ivan Safronov, spunînd că justiția trebuie să se pronunțe în acest caz.