363 cazuri de COVID-19, înregistrate în ultimele 24 ore

23:20

Instituţiie teatral-concertistice şi casele de cultură își vor relua activitățile cu prezența spectatorilor, însă vor trebui să activeze la o capacitate de 50% din numărul de locuri, cu admiterea a cel mult 250 spectatori. Obligatoriu, va fi asigurată respectarea măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19. Decizia a fost luată astăzi în cadrul ședinței... The post Noi măsuri aprobate de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică appeared first on Stop COVID-19.