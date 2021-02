Efortul DÎTS Nisporeni pentru funcționalitatea școlilor din raion, apreciat de Ministerul Educației

14:00

Liceul Teoretic Ion Vatamanu din oraşul Străşeni a fost gazda excelenţelor sale Peter Michalko, şeful delegaţiei UE în Republica Moldova şi Angela Ganninger, ambasadoarea Germaniei în Moldova, care au lansat proiectul de eficientizare energetică şi dezvoltare a posibilităţilor, în valoare de aproximativ 1 milion de euro. Excelenţa Sa, domnul Michalko... The post Un proiect de 1 milion de euro a fost lansat la Liceul Teoretic Ion Vatamanu din oraşul Străşeni appeared first on Portal de știri.