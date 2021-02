Un tânăr a omorât cu sânge rece un bărbat de 49 de ani, în capitală

10:30

Am ajuns s-o vedem şi pe asta, să asistăm la acel moment al istoriei în care ni se spune că inima performanţei diviziei AMG, versiunea AMG a lui C-Class, va face un salt imens de la un ditamai V8 biturbo de 4.0 litri la un motoraş cu 4 cilindri în linie, de doar 2.0 litri! Da, Mercedes-Benz a confirmat oficial cele mai sumbre frici şi preziceri despre ce s-ar putea întâmpla cu viitoarea generaţie Mercedes-AMG C 63, informează PiataAuto.md.