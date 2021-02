Telefonul președintelui Maia Sandu valorează cât 13 pensii minime din Republica Moldova

12:00

„Un milion de moldoveni au votat un președinte (pe Maia Sandu n.r.) în speranța ca ea o sa termine fărădelegile și o să construiască stat de drept. După investire, moldovenii s-au trezit cu un președinte care, din contra, scuipă cinic pe norme sociale, pe propriile promisiuni, pe lege, pe Constituție”, scrie vloggerul Vitalie Florea. În opinia acestuia, Maia Sandu este un președinte care doar în 2 luni a reușit să bage Republica Moldova în criză instituțională într-un mod atât de absurd, încât nimeni nu mai știe ce să facă. „Exact ca în proverb. Dacă un prost aruncă o piatră în lac, zece deștepți n-o pot scoate. În schimb, am obținut informații importante și măsurabile despre cum arată o Catastrofă. Are 45 de kile și se îmbracă anapoda”, mai scrie vloggerul Vitalie Florea.