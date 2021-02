De ziua lui Grigore Vieru, Maia Sandu invită copiii să-i scrie despre autorii și cărțile preferate

16:00

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) a aprobat lista statelor pentru care se impune regimul de autoizolare la intrarea persoanelor pe teritoriul Republicii Moldova, care intră în vigoare din 15 februarie 2021. Lista este elaborată în conformitate cu pct. 5.1 din Hotărârea nr. 26 din 21 august 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate […]