Nisporeni, orașul dezvoltat cu fonduri europene. Emisiune tv

O anexă gospodărească din satul Vînători, raionul Nisporeni a luat foc. La data de 9 februarie, în jurul orei 02:30, a parvenit apelul către SSE Nisporeni, fiind luate măsuri urgente. Anexa dată de aproximativ 66 de metri pătraţi depozita nutreţi pentru animale şi un cal. În urma incendiului au ars...