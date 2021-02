O femeie a fost găsită moartă în scara unui bloc din Soroca

14:10

Pe 12 februarie, mai multe stații PECO din Republica Moldova au afișat prețuri mai mari pentru benzină, motorină și gaz. La mai puțin de o lună de la ultimile scumpiri, benzina s-a scumpit cu 45 de bani, iar cea diesel cu circa 50 de bani. Prețul pentru gaz lichifiat a crescut cu 20 de bani. […] The post Prețurile la carburanți au crescut, din nou. Ultima majorare a avut loc acum o lună appeared first on NewsMaker.