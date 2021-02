Gimnaziul din Feşteliţa, Ștefan Vodă, este reparat capital cu susținerea USAID

08:45

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a aprobat marți, 9 februarie, crearea Comitetului Național de coordonare a activităților de imunizare anti-COVID-19, care va asigura și coordona procesul de imunizare în țară, în conformitate cu Planul național de imunizare anti-COVID-19. CNESP a aprobat inclusiv componența Comitetului Național, al cărui președinte a fost desemnat premierul interimar, Aureliu […] The post Activitățile de imunizare anti-COVID-19 vor fi coordonate de către un comitet național appeared first on www.ziuadeazi.md.