Cahul a găzduit campionatul național de haltere

Echipament IT destinat consolidării sistemului național de supraveghere epidemiologică a fost donat astăzi Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și celor 10 centre regionale de sănătate publică de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și USAID, comunică MOLDPRES. Donația compusă din 20 laptopuri și 10 imprimante multifuncționale, va fi utilizată pentru îmbunătățirea procesului de colectare a datelor […]