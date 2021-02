Doi minori au avut de suferit după ce s-au intoxicat cu gaze toxice emanate de la o coloană de gaz.Unul dintre aceștia a decedat la spital

13:00

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării /MECC/ a anunțat reluarea competițiilor sportive de către Federațiile Sportive de Șah, Judo, Atletism, Triatlon, Minifotbal, Taekwon-do și Baschet, transmite MOLDPRES. Potrivit unui comunicat de presă al MECC, competițiile sportive au fost reluate cu respectarea obligatorie a Instrucțiunii cu privire la măsurile de prevenire şi control al răspândirii infecției COVID-19 la […] The post În Republica Moldova au fost reluate competițiile sportive appeared first on www.ziuadeazi.md.