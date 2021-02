Tragedie la Cimișlia. Un copil a murit, iar fratele său este la reanimare, din cauza intoxicației cu gaz

13:10

Platforma Demnitate și Adevăr (DA) respinge categoric informațiile, potrivit cărora, ar fi purtat negocieri cu Partidul Socialiștilor (PSRM). Declarația a fost făcută de către vicepreședintele formațiunii, Alexandr Slusari. „Am auzit într-o emisiune de la un „tovarăș" rugbist că și unii deputați de la Platforma DA urmau să semneze. Este un fals mai mare decât Vasea […]