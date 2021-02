Alte 979 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate în R. Moldova

12:50

Un israelian de 75 de ani, condamnat în țara sa la 42 de ani de detenție pentru viol, hărțuire sexuală și fapte indecente în timp ce deținea o funcție publică, a fost reținut pe teritoriul Republicii Moldova. Acestea se ascundea aici de opt ani, cu acte de identitate false, transmite... The post Un israelian condamnat la 42 de ani de închisoare, reţinut în Moldova cu acte false appeared first on Portal de știri.