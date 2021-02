Încă 14 decese și 979 de cazuri noi de infectare cu COVID-19

12:40

Pompierii din sudul țării au prevenit riscul unui incendiu de proporții la o întreprindere de producere a uleiului din municipiul Cahul. Incidentul a avut loc în seara de 11 februarie. La fața locului au intervenit șapte echipaje de pompieri. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:50. Potrivit unui comunicat de presă, în […]