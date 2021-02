La Moscova a căzut cea mai mare cantitate de zăpadă de când se fac măsurători (FOTO)

12:20

Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Oazu Nantoi a depus o sesizare la Curtea Constituțională. Acesta solicită magistraților să fie examinată posibilitatea revizuirii Hotărârii Curții Constituționale nr. 23 din 6 august 2020, în ceea ce privește conceptul de ”formalizare a majorității parlamentare”. Parlamentarul a argumentat că președintele nu poate fi obligat să desemneze un anumit […] The post „Obligativitatea impusă președintelui este anticonstituțională”. PAS cere CC să-și revadă hotărârea de anul trecut appeared first on NewsMaker.