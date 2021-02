Sfaturi naturiste. Consumă un morcov pe zi și te bucuri de 5 beneficii nebănuite!

07:30

Am divorţat şi am revenit la numele meu de familie de până la căsătorie. Prin hotărârea judecătorească de divorţ, nu am stabilit domiciliul copilului minor, dar a rămas să locuiască cu mine. M-am confruntat cu probleme legate de numele diferit al copilului şi al meu, precum şi legate de lipsa unui act de determinare a […]