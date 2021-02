NM Espresso: despre „bătălia constituțională” dintre Sandu și Dodon, confesiunile lui Platon și noua scumpire a carburanților

09:40

O tânără de 26 de ani a fost transportată la spital, după ce a fost lovită de o mașină în centrul capitalei. Accidentul s-a produs în jurul orei 8:00. Accidentul s-a produs pe str. Bănulescu-Bodoni. Potrivit ofițerului de presă al poliției capitalei Natalia Stati, o mașină de model Nissan a lovit o femeie de 26 […] The post O femeie a fost lovită de o mașină pe str. Bănulescu-Bodoni din capitală appeared first on NewsMaker.