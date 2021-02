Dilemă la Chișinău: Președintele Maia Sandu a încălcat Constituția R. Moldova?

21:20

Armata SUA concentrează exercițiul european din acest an, Defender, pe antrenamentele de război de înaltă clasă din Balcani și Marea Neagră, a declarat comandantul armatei SUA în Europa, gen. Christopher Cavoli, la sediul său din Wiesbaden, Germania, potrivit USNI News, o publicație online a Institutului Naval al SUA, transmite g4media.ro. Potrivit sursei citate, o atenție deosebită va fi acordată României, care dezvoltă o divizie de implementare multinațională, dar și Bulgariei, care primește acum sisteme avansate americane de apărare aeriană și de apărare antirachetă, a explicat generalul. Potrivit acestuia, planificarea finală a exercițiului, programată pentru sfârșitul primăverii sau începutul verii, este în curs de desfășurare. Publicația subliniază că exercițiul se va desfășura în jurul Mării Negre, unde există o prezență navală sporită a SUA, iar la acesta se va pune accentul pe utilizarea activelor de înaltă clasă în conflict. Statele Unite și NATO explică această prezență sporită cu necesitatea de a descuraja Rusia. Seria de exerciții Defender este concepută pentru a elabora „răspunsul rapid al armatei Statelor Unite la desfășurarea forțelor mari” pe continent în condiții de criză. Exercițiul de anul trecut, limitat din cauza izbucnirii pandemiei de COVID-19, a implicat peste 10.000 de soldați transportați din America și 13.000 de unități de echipament militar greu trimise la Bremerhaven, Germania, pentru o serie de evenimente conexe și fără legătură în nordul Europei. Deși nu s-au desfășurat exerciții pe scară largă, Cavoli a spus că „am putut experimenta cum am putea acționa” ca un cartier militar mixt și combinat. Ideea a fost de a se „realiza o apropiere” între forțele SUA și cele aliate în toate zonele, fără a perturba ritmul operațional al luptei. Generalul a spus că națiunile aliate au apreciat acest lucru ca fiind un succes. Marea Neagră este de importanță strategică pentru NATO și nu ar trebui să existe nicio supremație a unei țări în regiune – Rusia. Acest lucru a fost declarat de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la o conferință de presă, la Bruxelles, susținută cu premierul ucrainean, Denis Shmigal, informează presa. Stoltenberg a cerut din nou Rusiei să se retragă din Ucraina și să nu îi mai sprijine pe separatiști. Sperăm la o soluție pașnică, a spus Stoltenberg. El a anunțat că extinderea pactului va fi discutată la reuniunea din acest an a liderilor NATO. Ușile alianței rămân deschise, a mai declarat secretarul general. Articolul SUA pregătește exerciții militare de amploare în jurul Mării Negre pentru descurajarea Rusiei. Ce rol are România apare prima dată în InfoPrut.