Opinie: Maia Sandu este în capcana propriilor promisiuni făcute electoratului

12:15

Deputatul Platformei DA, Vasile Năstase, a oferit în cadrului emisiunii “Politica” de la TV8, detalii din culisele negocierilor politice. Exponentul PPDA a ținut din start să precieze că în cadrul întâlnirilor avute cu președintele Maia Sandu, colegii săi de partid au preîntâmpinat că în Parlament s-ar putea constitui o majoritate care să susțină un candidat la funcția de Premier, iar șeful statului să fie nevoit să desemneze respectivul candidat. Năstase a amintit de hotărârea Curții Constituționale din 6 august 2020.Vasile Năstase a explicat și de ce Platforma DA a venit cu oferta către președintele țării, ca să-l înainteze la funcția de Premier pe Andrei Năstase.“Ținând cont de faptul că noi cu doamna Maia Sandu și cu domnul Igor Grosu încă din 2015 am susținut un singur candidat la funcția de președinte, noi am fost în stradă, ei au venit mai târziu, dar oricum, am fost împreună și am luptat împotriva regimului. Noi am crezut că cel puțin pentru a înainta prima dată candidatura doamnei Gavriliță sau alcuiva, să aibă loc niște discuții informale și cu noi. Nu s-a întâmplat acest lucru. Am venit cu o propunere foarte tranșantă, de alternativă, dar iată că, cu noi nu se socoate nimeni din foștii parteneri. Acest lucru este deranjant.”, a declarat Vasile Năstase.Deputatul a mai spus că nici la discuțiile purtate ieri cu reprezentanții președinției, nu s-a ținut cont de poziția Platformei DA.“Noi înțelegem că PAS-ul, la ora actuală, vrea să monopolizeze toată dreapta, vrea să monopolizeze puterea prezidențială, parlamentară, guvernamentală, mitropolia și alte instituții, Procuratura poate, nu știu ce au ei în gând, dar fără ca să țină cont și de partenerii care au fost împreună cu ei.”, a precizat politicianul.Năstase a recunoscut că în general există o relație foarte rece între Platforma DA și PAS și este timpul ca aceste lucruri să fie spuse, astfel încât cetățenii să le vadă și să le înțeleagă.