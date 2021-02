(podcast) #sexplicații în rusă despre orgasme. De ce femeile și bărbații imită plăcerea și cum afectează lipsa orgasmului relația de dragoste

10:00

La 17 februarie, ora 16.00, Muzeul Național de Artă al Moldovei vă invită la evenimentul de lansare a expoziției de fotografii „Nomad în Iran", de Aurel Cepoi. Expoziția vu dura până pe 7 martie și este cu vânzare. Sumele încasate vor fi donate Centrului Tony Hawks din Chișinău. Evenimentul este prilejuită de apariția albumului The Lastand the Lost, care poate fi găsit în toate librăriile bune din Republica Moldova.