Florin Cîțu, la Bruxelles: Republica Moldova – o prioritate pentru România

Ambasada României în Republica Moldova informează că, începând cu data de 12 februarie, se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul României. Totodată, a fost aprobată o nouă listă a statelor cu risc epidemiologic ridicat, în care a fost reintrodusă Republica Moldova. Măsurile aplicabile persoanelor care vin din Republica Moldova intră în vigoare începând cu data de 15 februarie, ora 00,00. Pentru o corectă înțelegere a legislației și pentru ca fiecare cetățean să poată să identifice mai ușor situația în care se află, Ambasada de la Chișinău informația structurată în cinci părți, astfel: Cetățenii români care se află pe teritoriul Republicii Moldova (inclusiv persoanele cu dublă sau multiplă cetățenie, din care una română) Vi se permite intrarea în România, cu plasare în carantină 10 sau 14 zile, dacă nu vă încadrați în excepțiile de la această măsură. Cetățenii străini care se află pe teritoriul Republicii Moldova Reintroducerea Republicii Moldova în Lista țărilor / zonelor cu risc epidemiologic ridicat nu modifică condițiile de intrare în România. Vi se permite intrarea în România doar dacă vă încadrați în excepțiile prevăzute de legislația în vigoare. Veți fi plasați în carantină 10 sau 14 zile, dacă nu vă încadrați în excepțiile de la această măsură. Tranzitul Toate persoanele care tranzitează România și nu prezintă simptomatologie specifică infecției cu noul coronavirus, indiferent de țara de proveniență sau destinație, sunt exceptate de la măsura carantinei. Pentru a fi permisă tranzitarea României, persoanele trebuie să probeze faptul că scopul călătoriei este unul justificat și esențial, respectiv că li se va permite continuarea călătoriei în celelalte state de tranzit, dacă este cazul, respectiv că li se va permite intrarea în țara de destinație. Dovada scopului călătoriei se poate face în baza unui drept de ședere, dacă sunt impuse astfel de limitări de către statele de tranzit/ destinație (viză, permis de ședere, carte de rezidență etc.). Tranzitul trebuie să fi realizat neîntrerupt, în maxim 24 de ore, utilizând coridoarele umanitare special create în acest sens (informații concrete vor fi oferite de către Poliția de Frontieră). Măsura carantinei: La intrarea în România, pentru persoanele care sosesc din țările / zonele / teritoriile de risc epidemiologic ridicat, inclusiv din Republica Moldova, și prezintă un document ce atestă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii), se instituie măsura carantinei la domiciliu sau la locația declarată pentru o perioadă de 10 zile, dacă nu se încadrează în excepțiile de la această măsură. Copiii cu vârsta mai mică sau egală de / cu 3 (trei) ani, care sosesc în țară împreună cu persoanele menționate mai sus, intră în carantină pentru o perioadă similară cu a acestora și sunt exceptați de la obligația prezentării unui document care să ateste rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2. Rezultatul negativ al testului RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 este prezentat sub forma unui document (în limba oficială a statului unde a fost efectuat și în limba engleză), în format letric sau electronic, eliberat de laboratoare autorizate, și va conține inclusiv datele de identificare ale persoanelor pentru care a fost efectuat testul. Pentru persoanele sosite din țările / zonele / teritoriile de risc epidemiologic ridicat, inclusiv din Republica Moldova, și care nu prezintă la intrarea în tară un document care să ateste rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 se instituie măsura carantinei la domiciliu sau la locația declarată pentru o perioadă de 14 zile. Operatorii economici care efectuează transport internațional, aerian și rutier de persoane, prin curse regulate sau neregulate către România din zonele de risc epidemiologic, au obligația să interzică îmbarcarea în mijlocul de transport a persoanelor care nu prezintă un document care să ateste: a) rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării, sau b) efectuarea vaccinului împotriva virusului SARS-CoV-2, inclusiv celei de a 2-a doze și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la administrarea acesteia până la data îmbarcării, sau c) faptul că au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 90 de zile anterioare îmbarcării și că au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data îmbarcării. Dovada confirmării se realizează cu documente medicale ca, de exemplu: test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care să dovedească prezența de anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim 14 zile anterior intrării în țară, precum și alte documente justificative. Pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții/ tratamente medicale în cazuri care nu suportă amânare (ex: afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică în program de hemodializă), preschimbare documente de identitate, părăsirea țării, prezentarea la centrul de vaccinare conform programării în vederea vaccinării ș.a., poate fi analizată suspendarea temporara a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative. Analiza acestor situații este realizată la nivelul centrelor județene de coordonare și conducere a intervenției, iar cazurile considerate ca justificate pot face obiectul suspendării temporare a măsurii de carantină, prin decizie cu caracter individual, emisă de Direcția de Sănătate Publică. În decizia de suspendare se va menționa, în mod obligatoriu, intervalul de timp pentru care aceasta se aplică și măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2. Ambasada recomandă tuturor persoanelor să se informeze permanent doar din surse oficiale cu privire la intrarea și șederea pe teritoriul României, înainte de începerea călătoriei, tocmai pentru a evita deplasarea până în punctul de trecere al frontierei și refuzarea intrării.