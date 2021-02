Republica Cehă continuă să sprijine eforturile țării noastre în lupta cu pandemia COVID-19

16:10

Primele loturi de vaccin împotriva COVID-19 vor ajunge în Republica Moldova la mijlocul lunii februarie. Este vorba despre 24.570 doze de vaccin Pfizer/BioNTech (Comirnaty) și 264.000 doze produse de Oxford/AstraZeneca. MSMPS a recepționat confirmarea livrării vaccinurilor din partea platformei COVAX, astăzi, 30 ianuarie. Vaccinul produs de Pfizer/BioNTech (Comirnaty) va fi depozitat la Agenția Națională pentru...