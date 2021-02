Explozie în raionul Ungheni. Un om a murit, altul e rănit

15:20

Tenismenul moldovean Radu Albot l-a eliminat pe numărul 13 mondial, spaniolul Roberto Bautista-Agut, scor 6-7, 6-0, 6-4, 7-6, în primul tur de la Australian Open, transmite IPN. Partida a durat 3 ore și 17 minute. A fost primul duel direct între Albot și Bautista-Agut. În 2019, ibericul disputa semifinala la... The post Radu Albot produce surpriza primului tur la Australian Open appeared first on Portal de știri.