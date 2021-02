Prima lectură // Deputații vor depune jurământul în fața plenului Parlamentului

15:00

"Bună ziua !!!! Consider că sunt obligată să expun poziția de acceptare din partea mea a Invitației la poziția privind potențial candidat la funcția de Prim-ministru și sper că se va face o claritate în urmă acestui mesaj. Eu am acceptat Invitația dată că o persoană apolitică, țînînd cont că nu am fost și nu sunt membru a unui partid politic, ci pe principiul profesionalismului în contextul pandemiei, sărăciei și crizei economice care se acutizează. Procesul privind semnăturile în Parlament a...