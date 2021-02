Cîrnaț: Maia Sandu nu avea dreptul să respingă candidatura majorităţii parlamentare, a încălcat jurământul şi Constituţia

12:40

Deputatul a declarat că la aceste discuții s-a discutat strict tehnic cum ajungem la anticipate, fără a fi înaintată vreo condiție, așa cum a afirmat deputatul PAS, Igor Grosu.”Eu am păstrat tăcerea pe toată această perioadă, fiindcă am avut înțelegerea să nu scoatem detalii ale negocierilor, dar deoarece dumnealui deja s-a exprimat, eu voi aduce careva detalii, chiar și cu titlul de replică. Într-adevăr în cadrul inițiativei, pe care noi am declarat-o că discutăm cu toate fracțiunile, am discutat și cu fracțiunea PAS, nemijlocit cu dumnealui, cu domnul Litvinenco, am convenit detalii tehnice referitor la metoda de dizolvare a Parlamentului, am revenit la aceea că ele trebuie să fie pe făgașul constituțional”, a spus socialistul.