Președintele Maia Sandu a încălcat jurământul şi Constituţia Republicii Moldova, spune un expert în drept constituțional

Rog să apreciați igienizarea mesajului meu de ieri, adresat președintelui țării • Am fost întrebat aseară, dacă nu mi-i rușine, ori chiar am fost acuzat de tupeism, pentru că am îndrăznit să scriu cu litere de-o șchioapă peste un colaj, în care președinta noastră era flancată de un dictator asiatic: „Mă piș pe Constituție!” Cer scuze în fața doamnelor și domnișoarelor mai sensibile, precum și a flăcăilor de rând cu domnii bine educați, care urmăresc politica la televizor. Nu am găsit la moment c...